Na spletnem portalu Zbrali smo pogum na voljo drugi del spletne razstave o osamosvojitvi

Pivka, 1. aprila - V Parku vojaške zgodovine, Arhivu RS in Zavodu RS za šolstvo nadaljujejo s pedagoško-zgodovinskim projektom Zbrali smo pogum. Ob bližajoči se 30. obletnici samostojnosti Slovenije so pripravili še drugi del, ki obsega več izobraževalnih sklopov in je od danes na voljo na spletnem portalu projekta, so sporočili iz Parka vojaške zgodovine.