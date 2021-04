NIJZ: Do 15. marca omejitve pri razdeljevanju cepiv Pfizerja in Moderne, ne pa tudi AstraZenece

Ljubljana, 1. aprila - Na NIJZ glede navedb nekaterih cepilnih centrov, da od NIJZ niso prejemali toliko cepiv, kot so jih naročali, odgovarjajo, da je bila do 15. marca omejena le dobava cepiva Pfizerja in Moderne, medtem ko so bila za cepivo AstraZenece realizirana vsa naročila. Konec februarja so denimo cepilnim centrom ponudili dodatne odmerke AstraZenece.