Zavezništvo za demokratično Slovenijo s pozivom k podpori ustavni obtožbi premierja

Ljubljana, 1. aprila - Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, ki združuje civilne iniciative in vidne posameznike, je na državljane in poslance naslovilo poziv k podpori ustavni obtožbi premierja Janeza Janše, ki jo napovedujejo v LMŠ. Kot ocenjujejo, je v imenu obrambe demokracije in prihodnosti Slovenije za to skrajni čas.