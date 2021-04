Logar z maroškim kolegom o odnosih med državama

Ljubljana, 1. aprila - Zunanji minister Anže Logar se je danes po telefonu pogovarjal z maroškim maroškim ministrom za zunanje zadeve, afriško sodelovanje in maroške izseljence Naserjem Burito. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, sta se ministra zavzela za krepitev dvostranskih odnosov med državama in izmenjala stališča glede aktualnih regionalnih tem.