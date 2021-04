Iva Kovač nova programska direktorica Mesta žensk

Ljubljana, 1. aprila - Z aprilom mesto programske direktorice Mesta žensk prevzema vizualna umetnica in kuratorka Iva Kovač. Kot je povedala, si bo v v prihodnjih letih prizadevala nadaljevati in širiti dosedanje prakse Mesta žensk ter se posvetila nujnostim današnjega časa. Iva Kovač je nasledila Tejo Reba, ki je Mesto žensk programsko vodila šest let.