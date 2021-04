SAB za nujno sejo odbora DZ za okolje o oskrbi Istre s pitno vodo

Ljubljana, 1. aprila - Poslanska skupina SAB zahteva sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor na temo problematike ureditve oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. Kot so zapisali v zahtevi, projekt v zadnjem času sproža številne polemike in dvome, ali gre pri načrtovani zajezitvi Suhorice za optimalno varianto.