Gornjeradgonski policisti zasegli orožje in strelivo

Gornja Radgona, 1. aprila - Včeraj so policisti policijske postaje Gornja Radgona v sodelovanju s policijsko postajo Murska sobota in enoto vodnikov službenih psov Murska Sobota opravili hišno preiskavo zaradi suma nedovoljenega posedovanja orožja in streliva. Pri 50-letnem občanu so našli pištole, puške in naboje, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.