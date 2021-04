V Muzeju Velenje pripravili razstavo Velika noč

Velenje, 3. aprila - Muzej Velenje v prazničnih dneh vabi na ogled razstave Velika noč, ki so jo postavili v prehodu med Glavnim trgom in Muzejem usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Razstava pripoveduje o praznovanju velike noči ter o tradiciji in običajih, povezanih z njo. Sprehajalce bo popeljala skozi zgodovinsko ozadje, šege in navade tega pomladanskega praznika.