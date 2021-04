Sarajevo, 1. aprila - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili malo manj novih okužb z novim koronavirusom kot v začetku tedna. V državi so v zadnjem dnevu potrdili 1698 novih okužb, v povezavi s covidom-19 umrlo je še 76 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.