Zdravstveni domovi opozarjajo na razkorak med naročeno in dobavljeno količino cepiva

Ljubljana/Koper/Novo mesto/Trbovlje/Murska Sobota/Tolmin/Idrija/Maribor/Ptuj, 1. aprila - V zdravstvenih domovih po Sloveniji se dviguje delež cepljenih proti covidu-19, s tem pa znižuje starostna meja cepljenih. V večjih ZD trenutno povečini cepijo starejše od 70 let. Vodstva nekaterih zdravstvenih ustanov ob tem opozarjajo na pomanjkanje informacij glede dobave cepiva in na razkorak med naročili in število doz cepiva, ki je na voljo.