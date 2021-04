Izrael namerava maja začeti cepljenje mlajših od 16 let

Tel Aviv, 1. aprila - V Izraelu nameravajo maja začeti proti covidu-19 cepiti tudi otroke, mlajše od 16 let, potem ko so študije pokazale učinkovitost cepiv tudi v starostni skupini od 12 do 15 let, so danes sporočili zdravstveni uradniki. Trenutno sicer že cepijo vse, ki so starejši od 16 let, z dvema odmerkoma pa je cepljena že več kot polovica prebivalstva.