Policija očividce prosi za pomoč pri razjasnitvi današnje prometne nesreče v Jevnici

Litija, 1. aprila - Danes okrog 9. ure je v naselju Jevnica blizu naslova Jevnica 94 prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena peška in voznik osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Peška je bila v nesreči lažje poškodovana, policija pa za razjasnitev okoliščin nesreče očividce prosi, da o njih obvestijo policijsko postajo Litija.