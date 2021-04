ZPS test jajc ugotovil pestro in svežo ponudbo

Ljubljana, 1. aprila - ZPS je pod drobnogled postavil 24 pakiranj jajc s polic večjih trgovin. Vsa so senzorični preizkus opravila z odliko, saj preizkuševalci niso zaznali nobenih napak. So bile pa razlike v kemijskih in fizikalnih parametrih ter v označbah. ZPS test svežih jajc je ugotovil pestro in svežo ponudbo, so danes sporočili.