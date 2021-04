Projekt Posvojite prijatelja pomaga zapuščenim živalim

Ljubljana, 1. aprila - Slovenska zavetišča v oskrbo vsako leto sprejmejo več tisoč zapuščenih živali. Samo v Ljubljani so jih v 17 letih oskrbeli 32.000. Pri bolha.com so zato v sodelovanju z Opel Slovenija zagnali projekt Posvojite prijatelja, s katerim bodo pomagali živalim iz zavetišč hitreje najti nov dom, so sporočili s spletnega oglasnika.