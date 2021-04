Angleška različica se širi, v NLZOH pozorni na določene mutacije v vzorcih

Ljubljana, 1. aprila - Delež angleške različice novega koronavirusa se povečuje, ugotavljajo na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo. V Sloveniji so zabeležili tudi 64 primerov določene mutacije na bodici novega koronavirusa pri doslej prevladujoči različici, kar se v tujini načeloma ne pojavlja.