NIJZ v trenutnih razmerah za cepljenje oseb med 60. in 64. letom predlaga cepivo AstraZenece, pri starejših in kroničnih bolnikih pa Pfizerja in Moderne

Ljubljana, 1. aprila - NIJZ predlaga, da se cepivi proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha ter Moderne uporabljata za cepljenje oseb, starih 65 let in več, posebej ranljive kronične bolnike ter oskrbovance domov starejših. Uporabo cepiva AstraZenece predlagajo za cepljenje oseb med 60. in 64. letom, pa tudi za starejše, če izrazijo interes za cepljenje s tem cepivom.