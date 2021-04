Aktivnosti za tehnološka podjetja pri navezavi stikov s Kitajsko letos digitalno

Ljubljana, 1. aprila - Javna agencija Spirit Slovenija tudi letos pripravlja vrsto aktivnosti za tehnološko napredna slovenska podjetja in ustanove, ki jih zanima kitajski trg. Zaradi epidemioloških razmer pa bodo potekala v digitalni obliki, so sporočili iz agencije. Vrhunec bosta dva velika sejma junija in novembra - China CEEC Expo v Ningboju in CIIE v Šanghaju.