Turizem Ljubljana praznuje 20 let

Ljubljana, 2. aprila - Javni zavod Turizem Ljubljana danes praznuje 20 let delovanja. V zavodu poudarjajo, da so v tem obdobju v tesnem sodelovanju z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana (Mol) in številnimi akterji turističnega razvoja v mestu uspeli razživeti slovensko prestolnico v zeleno, živahno in čedalje bolj priljubljeno evropsko destinacijo.