Delo: Nekdanji direktor Mobitela Majzelj obsojen na pogojno zaporno kazen

Ljubljana, 1. aprila - Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanjega direktorja Mobitela Antona Majzlja obsodilo za zlorabo položaja in mu prisodilo pogojno zaporno kazen v višini enega leta in desetih mesecev, s preizkusno dobo enega leta, poroča Delo. Gre za dejanja med letoma 2002 in 2004, ko naj bi Majzelj z Bados Consultingom sklenil pogodbe o navideznem sodelovanju.