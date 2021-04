Rusija kot prva na svetu odobrila cepivo proti covidu-19 za živali

Moskva, 1. aprila - Rusija je postala prva država na svetu, ki je odobrila uporabo cepiva proti okužbi z novim koronavirusom za živali. Imenuje se Carnivac-Cov. Od oktobra so ga testirali na psih, mačkah, minkih in drugih živalih. Vse so po cepljenju razvile protitelesa, so sporočili iz ruskega centra za zdravje živali, ki je razvilo cepivo.