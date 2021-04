Dončić popeljal Dallas do zmage nad Bostonom, do uspeha tudi Dragićev Miami

Boston, 1. aprila - Slovenski zvezdnik severnoameriške lige NBA Luka Dončić je na tekmi proti Boston Celtics dosegel 36 točk, od tega sedem trojk, ter osem skokov in popeljal Dallas Mavericks do zmage s 113:108. V Indianapolisu so z 92:87 zmagali tudi košarkarji Miami Heat, za katere je Goran Dragić v začetni peterki proti Indiana Pacers dosegel 12 točk.