V New Yorku prijeli dvojico, ki sta mrtvim kradla bančne in kreditne kartice

New York, 1. aprila - Ameriška zvezna policija FBI je v torek aretirala dva nekdanja uslužbenca mesta New York, ki sta kradla bančne in kreditne kartice mrtvim, med drugim tudi umrlim za covidom-19. S temi karticami sta si potem privoščila priboljške. Gre za dva tehnika iz mestne mrtvašnice.