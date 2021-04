New York legaliziral posedovanje majhnih količin marihuane

Albany, 1. aprila - Ameriška zvezna država New York se je v sredo pridružila 15 zveznim državam, ki so doslej legalizirale posedovanje majhnih količin marihuane za rekreativne namene. Poslej bo dovoljeno posedovanje 85 gramov marihuane. Prodaja za zdaj še ni legalizirana, ker morajo še pripraviti ustrezne regulacije. To naj bi trajalo 18 mesecev.