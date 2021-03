Newyorške borze končale mešano

New York, 31. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Ob koncu četrtletja so vlagatelji v pričakovanju govora ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki naj bi v Pittsburghu razkril obsežen 3000 milijard dolarjev vreden paket naložb v obnovo infrastrukture v državi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.