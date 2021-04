Slovenska mlada reprezentanca prepustila oder kakovostnejšim tekmecem

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 1. aprila - V Sloveniji in na Madžarskem se je končal prvi del evropskega prvenstva za nogometaše do 21 let. Slovenska izbrana vrsta je tekmovanje zaključila po skupinskem delu, saj je bila v skupini B nemočna proti obema favoriziranima reprezentancama Španije in Italije, proti Češki pa je po borbeni predstavi ostala brez treh točk.