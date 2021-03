V New Yorku aretirali napadalca na 65-letno Azijko

New York, 31. marca - Newyorška policija je danes aretirala 38-letnega brezdomca Brandona Elliota, ki je obtožen napada na 65-letno Filipinko Vilmo Kari blizu Times Squarea na Manhattnu. Elliott je bil leta 2002 obsojen na dosmrtni zapor zaradi umora matere, ki jo je v Bronxu zabodel do smrti, vendar so ga leta 2019 pogojno izpustili na prostost.