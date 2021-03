Slovenci v Italiji vlado pozivajo k ponovnemu odprtju maloobmejnih prehodov za dnevne migrante

Trst, 31. marca - Predstavniki Slovencev v Italiji in Italijanov v Sloveniji so danes slovensko vlado pozvali, naj dnevnim migrantom prehajanje meje med Slovenijo in Italijo omogoči tudi prek maloobmejnih prehodov. Mejo je namreč mogoče v skladu z odlokom, ki je začel veljati v ponedeljek, prečkati samo prek določenih mejnih prehodov.