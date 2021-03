Na NIJZ in ljubljanski infekcijski kliniki prejeli sumljivi pošiljki, ki pa nista bili nevarni

Ljubljana, 31. marca - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ljubljanski infekcijski kliniki so danes dobili sumljivi pošiljki, vendar se je izkazalo, da nista bili nevarni za zdravje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Posredovali so policisti in gasilci. Premier Janez Janša je na Twitterju ostro obsodil grožnje in pošiljke z belim prahom.