Pristojni odbor večinsko proti opozicijskim priporočilom glede nabav zaščitne opreme

Ljubljana, 31. marca - Odbor DZ za gospodarstvo je danes večinsko zavrnil opozicijska priporočila v zvezi s poročilom računskega sodišča glede nabave zaščitne opreme. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc jih je označil za nesmiselna in nepotrebna, medtem ko so v opozicijskih vrstah ponovno opominjali na netransparentnost in neučinkovitost nabav.