Nadzorni svet potrdil finančni načrt RTVS

Ljubljana, 31. marca - Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji seji potrdil finančni načrt za leto 2021 in s tem omogočil izvedbo programsko-produkcijskega načrta, ki so ga sprejeli decembra. Finančni načrt predvideva, da bodo skupni prihodki znašali 131,21 milijona evrov, skupni odhodki pa 136,08 milijona evrov, so sporočili iz RTVS.