Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 31. marca - Vlada je na današnji seji za državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala Antona Hareja. Med drugim je sprejela tudi sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in povečala namensko premoženje in kapital Javnega sklada RS za podjetništvo.