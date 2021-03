Vlada za generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje imenovala Andreja Špengo

Ljubljana, 31. marca - Vlada je na današnji seji imenovala Andreja Špengo za generalnega sekretarja v ministrstvu za pravosodje za dobo petih let, in sicer od 2. aprila do 1. aprila 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovala pa je tudi v. d. generalnih direktorjev treh direktoratov v notranjem ministrstvu.