Kustečeva pred zaprtjem šol: Obvarujmo svoje in zdravje vseh naših najbližjih

Ljubljana, 31. marca - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je v nagovoru pred zaprtjem šol zahvalila vsem, ki v teh časih razumejo ter odločno, s potrpljenjem in strpnostjo, predvsem pa s človeško občutljivostjo pomagajo drug drugemu. "Obvarujmo svoje in zdravje vseh naših najbližjih in najdražjih," je pozvala.