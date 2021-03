Van Baarleju dirka skozi Flandrijo

Kortrijk, 31. marca - Nizozemec Dylan van Baarle je zmagovalec kolesarske klasike Dwars door Vlaanderen oziroma dirke skozi Flandrijo, ki sodi v svetovno serijo. Na nekaj več kot 184 km dolgi in zahtevni trasi med Roeselarejem in Waregemom je z napadom 50 km pred ciljem na koncu ugnal Francoza Christopha Laporta in Belgijca Tima Merlierja.