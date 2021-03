Tudi v verskih objektih Islamske skupnosti do 11. aprila ne bo obredov

Ljubljana, 31. marca - Islamska skupnost v Sloveniji od 1. do 11. aprila, ko velja prepoved verskih obredov v navzočnosti vernikov, v verskih objektih, ki so v njihovi lasti, ne bo izvajala obredov. Verouk bo še vedno potekal na daljavo, imami pa bodo vernikom dosegljivi za individualne telefonske pogovore, so objavili na spletni strani.