Ljubljanska borza: Indeks nad izhodiščem

Ljubljana, 31. marca - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,20 odstotka in se ustavil pri 990,21 točke. Skupaj je bilo za 2,604 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. Te so izgubile 0,63 odstotka. Ostale pomembnejše delnice so danes pridobile, najbolj delnice Telekoma, ali pa ostale na izhodišču.