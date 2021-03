Večina poslovalnic bank od četrtka po nespremenjenem urniku

Ljubljana, 31. marca - Poslovalnice bank in hranilnic bodo od 1. do 11. aprila, ko bo po napovedih trajalo vnovično zapiranje gospodarstva in javnega življenja zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer, po večini poslovale po nespremenjenem oz. običajnem urniku. Dostop do večine bančnih storitev bo v tem času nemoten, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.