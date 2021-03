Strokovna združenja obžalujejo sprejem novele zakona o vodah

Ljubljana, 31. marca - Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujejo na področju voda, obžalujejo sprejem novele zakona o vodah v DZ. Kot opozarjajo, ta upravljanje voda v Sloveniji oddaljuje od okvirne vodne direktive, ki predstavlja konsenz med strokovnimi spoznanji in evropsko politiko v zvezi z ravnanjem in upravljanjem voda kot javnega in skupnega dobra.