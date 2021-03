GZS za razširitev izjem glede prehajanja meje in nujnega varstva otrok v času zaprtja

Ljubljana, 31. marca - GZS je danes premierja in pristojne ministre pozvala, naj se veljavna odloka glede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade osnovne šole razširita z dodatnimi izjemami. Gospodarstvo razume nujnost ukrepanja in se bo prilagodilo, velika težava pa je zagotovitev zadostnega števila ljudi na delovnih mestih.