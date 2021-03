Rudar v zaostali tekmi boljši od Primorja

Velenje, 31. marca - Z zaostalo tekmo 13. kroga med Rudarjem iz Velenja in Primorje eMundio se bo za čas popolnega zaprtja za šport ustavila tudi druga državna nogometna liga. Velenjčani so z 2:0 (1:0) premagali tekmece iz Ajdovščine in po odigranih 14 tekmah skočili na sedmo mesto lestvice. Na vrhu ostajajo nogometaši Kalcerja iz Radomelj.