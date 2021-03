Strokovnjaki WHO: Cepivi Sinovaca in Sinopharma varni in učinkoviti, a je podatkov še premalo

Ženeva, 31. marca - Strokovna skupina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za cepljenje je danes sporočila, da sta cepivi proti covidu-19 kitajskih podjetij Sinovac in Sinopharm glede na vmesne rezultate kliničnih preizkusov učinkoviti in varni. Vendar pa je podatkov še premalo, da bi izdali priporočila glede njune uporabe.