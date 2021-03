Gospodarski krog poziva k ambicioznejši debirokratizaciji

Ljubljana, 31. marca - Gospodarske organizacije, združene v pobudi Gospodarskega kroga, so danes državo pozvale k ambicioznejši debirokratizaciji in uvedbi socialne kapice pri plači 4500 evrov bruto. Brez kakovostnih kadrov ne bo višje dodane vrednosti, brez višje dodane vrednosti pa so ukrepi, kot je višanje minimalne plače, nevzdržni, so opozorili.