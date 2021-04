Po mnenju Zdusa bo treba v času izvajanja načrta za okrevanje sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 1. aprila - Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus), ki je minuli teden obravnavala osnutek načrta za okrevanje in odpornost, meni, da bo treba v času izvajanja načrta nujno sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj se uveljavi 1. januarja 2022. Prav tako sta nujni zdravstvena in pokojninska reforma, so zapisali.