Policisti v Vrtojbi odkrili v tujini ukradeno vozilo višjega cenovnega razreda

Nova Gorica, 31. marca - Novogoriški policisti so v ponedeljek na kontrolni točki v Vrtojbi pri vstopu v Slovenijo odkrili v tujini ukradeno avto višjega cenovnega razreda. Policisti so avto zasegli, romunskega voznika pa čaka kazenska ovadba zaradi suma ponarejanja listin in prikrivanja, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.