V torek potrdili 1558 okužb z novim koronavirusom, umrlo sedem covidnih bolnikov

Ljubljana, 31. marca - V torek so v Sloveniji opravili 7206 PCR testov in potrdili 1558 okužb z novim koronavirusom, to je največ po 2. februarju. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na dan se je povzpelo na 996, je sporočila vlada. V bolnišnicah se zdravi 500 covidnih bolnikov, od tega 111 na enotah intenzivne terapije. V torek je umrlo sedem covidnih bolnikov.