Namerno trčil v avtomobil in ga potiskal več deset metrov

Dolenjske Toplice, 31. marca - Na območju Dolenjskih Toplic je 38-letni voznik tovornega vozila v torek popoldne na dovozni poti namerno trčil v avtomobil 51-letnega voznika, s katerim naj bi bila že dalj časa v sporu, in ga potiskal več deset metrov, potem pa zapustil kraj nesreče. Policisti so ga izsledili in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.