Škotska pevka Susan Boyle praznuje 60 let

Edinburgh, 1. aprila - Škotska pevka Susan Boyle danes praznuje 60 let. Mednarodno prepoznavnost ji je prinesel nastop v tretji sezoni televizijskega šova Britain's Got Talent leta 2009, kjer je tako občinstvo kot žirante osupnila s pesmijo I Dreamed a Dream. Odtlej je izdala osem studijskih albumov in osvojila več nagrad, nominirana je bila tudi za grammyja.