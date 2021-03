SD za nujno sejo odbora za kmetijstvo o spremembi uredbe o varovalnih gozdovih

Ljubljana, 31. marca - V SD zaradi predloga spremembe uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki ga namerava sprejeti vlada, zahtevajo izredno sejo odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prepričani so namreč, da bi sprejetje uredbe gozdovom povzročilo škodo. Vlado pozivajo, naj uredbo umakne in raje s stroko poišče neškodljive ukrepe.