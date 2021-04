Serija The Bad Batch kot nov animirani odvod Vojne zvezd

Los Angeles, 1. aprila - Na program Disney Plus s 4. majem prihaja nova animirana serija The Bad Batch, v kateri so v ospredju elitni in eksperimentalni kloni, ki so se prvič pojavili v animirani seriji Vojna klonov. Premiera drugega dela serije je napovedana za 7. maj, nato pa bodo serijo prikazovali vsak petek, piše na strani, posvečeni Vojni zvezd.