Zore in Novak pozvala k praznovanju velikonočnih praznikov v ožjem družinskem krogu

Ljubljana, 31. marca - Ljubljanski nadškof Stanislav Zore in evangeličanski škof Leon Novak sta v nagovoru pred velikonočnimi prazniki vernike pozvala, naj praznike preživijo doma, v ožjem družinskem krogu, bogoslužja in maše pa naj spremljajo na daljavo. Povabila sta k upoštevanju ukrepov in cepljenju. Varovanje zdravje je namreč moralna dolžnost, je dejal Zore.